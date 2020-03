O presidente nigeriano Muhammadu Buhari, na noite de domingo, ordenou o confinamento total das populações da capital federal Abuja e da megalópole de Lagos, com 20 milhões de habitantes, para conter a pandemia do Covid-19. Foram registrados 100 casos no país.

"Eu ordeno o encerramento de todos os movimentos em Lagos e Abuja por um período inicial de 14 dias, que entrará em vigor na segunda-feira, 30 de março, a partir das 23h", disse o chefe de Estado em um discurso televisionado.