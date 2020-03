Motim em prisão da Tailândia por temor de Covid-19

Update coronavírus: Casos confirmados chegam a 684 mil, com 32 mil mortes

EUA: Secretário do Tesouro diz que reabertura do país será decisão de saúde

Mais de 40% da população do planeta confinada devido à pandemia

Principal especialista dos EUA afirma que mortes no país vão superar 100 mil

Ministro regional alemão preocupado com a Covid-19 comete suicídio

Coronavírus reforça autoritarismo no Oriente Médio e no norte da África

Wuhan tenta voltar ao normal com medo de casos de coronavírus importados

