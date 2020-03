EUA: Secretário do Tesouro diz que reabertura do país será decisão de saúde

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, disse neste domingo que a decisão de reabrir a economia do país já na Páscoa será uma decisão de saúde pública, e não econômica.



Mnunchin reconhece o aumento do número de desempregados e o declínio do PIB, já que 1 em cada 3 americanos permanece sob ordens do governo de ficar em casa para diminuir a disseminação do coronavírus, que já matou mais de 2 mil norte-americanos. Mas ressalta que o principal objetivo do presidente Donald Trump é a saúde das pessoas.



Mnuchin disse ainda que seu próprio foco principal é receber dinheiro de estímulo do pacote de ajuda recém repassado de US $ 2,2 trilhões do Congresso imediatamente nas mãos de trabalhadores e empresas. Mnunchin lembrou que os trabalhadores americanos receberão depósitos diretos em três semanas, enquanto um programa federal destinado a ajudar metade da força de trabalho, incentivando pequenas empresas a contrair empréstimos para manter seus trabalhadores por oito semanas, estará em funcionamento na sexta-feira. Fonte: Associated Press.