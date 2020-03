Espanha tem novo recorde diário de mortes; Hubei, na China, retoma voos

A Espanha divulgou neste domingo, 29, que foram registradas 838 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, um novo recorde diário de vítimas fatais, totalizando 6.528, segunda maior marca mundial, atrás somente da Itália, que ontem chegou a mais de 10 mil mortos.



No Reino Unido, um grande centro de convenções em Londres será transformado em um hospital com capacidade para atender até 4 mil pessoas.



O governo está recrutando milhares de médicos e enfermeiros que estavam aposentados para atuar no combate ao coronavírus no país. Além disso, o exército britânico começou a entregar roupas de proteção para dezenas de hospitais.



Na China, as companhias aéreas voltaram a operar na província de Hubei, primeiro epicentro do surto de covid-19, neste domingo.



Estavam programados 98 voos originados do aeroporto local.



Os acessos à cidade de Wuhan, onde foram relatados os primeiros casos, estavam restritos desde o dia 23 de janeiro.



No sábado, os serviços de metrô e trem da cidade foram retomados, e a estação ferroviária da cidade foi reaberta.