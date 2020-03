Comunicado do Business Wire :C3.ai

A C3.ai, a Microsoft Corporation, a University of Illinois em Urbana-Champaign (UIUC), a University of California, Berkeley, a Princeton University, a University of Chicago, o Massachusetts Institute of Technology, a Carnegie Mellon University e o Centro Nacional de Aplicações de Supercomputação (National Center for Supercomputing Applications) da UIUC anunciaram duas grandes iniciativas:

-- o C3.ai Digital Transformation Institute (C3.ai DTI), um consórcio de pesquisa dedicado a acelerar a aplicação da inteligência artificial para aumentar o ritmo da transformação digital nos negócios, nas agências governamentais e na sociedade. Gerenciado em conjunto pela UC Berkeley e UIUC, o C3.ai DTI patrocinará e financiará os principais cientistas do mundo em um esforço coordenado para acelerar a transformação digital de negócios, agências governamentais e sociedade.

-- Primeira chamada do C3.ai DTI para propostas de pesquisa: o C3.ai DTI convida acadêmicos, desenvolvedores e pesquisadores a aceitarem o desafio de diminuir o COVID-19 e desenvolverem o conhecimento, a ciência e as tecnologias para mitigar futuras pandemias usando a IA. Esta é a primeira de uma série de chamadas semestrais para propostas de pesquisa sobre Transformação Digital.

"O C3.ai Digital Transformation Institute é um consórcio de cientistas, pesquisadores, inovadores e executivos da academia e da indústria que unem forças para acelerar os benefícios sociais e econômicos da transformação digital", disse Thomas M. Siebel, diretor executivo da C3.ai. "Por meio de parcerias público-privadas, temos a oportunidade de mudar o curso de uma pandemia global", continuou Siebel. "Não consigo imaginar um uso mais importante da IA".

Chamada imediata para propostas: técnicas de IA para mitigar pandemias

Os tópicos para prêmios de pesquisa podem incluir, entre outros:

-- Aplicação de aprendizado de máquina e outros métodos de IA para mitigar a disseminação da pandemia de COVID-19

-- Protocolos médicos do COVID-19 específicos para o genoma, incluindo respostas dos hospedeiros a medicamentos de precisão

-- Métodos de informática biomédica para projeto e redirecionamento de medicamentos

-- Projeto e compartilhamento de ensaios clínicos para coleta de dados sobre medicamentos, terapias e tratamentos

-- Modelagem, simulação e previsão para entender a propagação e eficácia de tratamentos do COVID-19

-- Análise de logística e otimização para a criação de tratamentos e estratégias de saúde pública

-- Abordagens rigorosas para o desenvolvimento de estratégias de amostragem e teste

-- Análise de dados para pesquisas de COVID-19 com dados privados e confidenciais

-- Melhoria da resiliência social em resposta à propagação da pandemia de COVID-19

-- Esforços mais amplos em biomedicina, modelagem de doenças infecciosas, logística e otimização de respostas, esforços de saúde pública, ferramentas e metodologias para contenção de doenças infecciosas crescentes e resposta a pandemias, a fim de estar mais bem preparado para futuras doenças infecciosas

A primeira chamada de propostas estará aberta até 1º de maio de 2020. Os pesquisadores podem saber mais sobre o C3.ai DTI e como enviar suas propostas no site C3DTI.ai. As propostas selecionadas serão anunciadas até 1º de junho de 2020.

Até US$ 5,8 milhões em prêmios serão financiados nesta primeira chamada, variando de US$ 100.000 a US$ 500.000 cada. Além dos prêmios em dinheiro, os beneficiários do C3.ai DTI receberão recursos significativos de computação em nuvem, supercomputação, acesso a dados e software de IA e suporte técnico fornecido pela Microsoft e C3.ai. Isso incluirá o uso ilimitado do C3 AI Suite, acesso à plataforma em nuvem Microsoft Azure e acesso ao supercomputador Blue Waters no National Center for Supercomputing Applications (NCSA) na UIUC.

"Estamos coletando uma quantidade enorme de dados sobre MERS, SARS e agora o COVID-19", disse Condoleezza Rice, ex-secretária de Estado dos EUA. "Temos uma oportunidade única de aplicar as novas ciências da IA e da transformação digital para aprender como podemos gerenciar melhor esses fenômenos e evitar consequências piores para a humanidade", continuou Rice. "Não consigo pensar em nenhum trabalho mais importante e nenhuma resposta mais convincente e oportuna do que essa importante parceria público-privada".

"Estamos empolgados com o C3.ai Digital Transformation Institute e felizes em participar de uma missão compartilhada para acelerar a pesquisa nessas instituições de pesquisa eminentes", disse Eric Horvitz, cientista-chefe da Microsoft e membro do conselho consultivo do C3.ai DTI. "Ao lançarmos esta emocionante parceria público-privada, estamos entusiasmados em focar os objetivos mais amplos do Instituto em desafios urgentes com a pandemia do COVID-19 e em pesquisas de longo prazo que possam ajudar a minimizar pandemias futuras".

"Na UC Berkeley, estamos entusiasmados em ajudar a coliderar esse importante esforço para estabelecer e promover a ciência da transformação digital no nexo do aprendizado de máquina, IoT e computação em nuvem", disse Carol Christ, chanceler da UC Berkeley. "Acreditamos que este Instituto tem o potencial de fazer grandes contribuições, incluindo ética, novos modelos de negócios e políticas públicas para as tecnologias para transformar sistemas sociais globalmente".

"O C3.ai Digital Transformation Institute, com sua visão de colaboração interinstitucional e multidisciplinar, representa um modelo empolgante para ajudar a acelerar a inovação nesse novo e importante campo de estudo", disse Robert J. Jones, chanceler da University of Illinois em Urbana-Champaign. "No momento de uma crise global de saúde, o foco inicial de pesquisa do Instituto será a aplicação da IA para mitigar a pandemia do COVID-19 e aprender com ele como proteger o mundo de futuras pandemias. O C3.ai DTI é uma adição importante à luta mundial contra esta doença e um novo recurso poderoso no desenvolvimento de soluções para todos os desafios da sociedade".

"Juntamente com outros parceiros do C3.ai Digital Transformation Institute, esperamos criar um poderoso ecossistema de acadêmicos e educadores comprometidos com a aplicação das tecnologias do século XXI para o benefício de todos", disse Chris Eisgruber, presidente da Princeton University. "Esta parceria público-privada com inovadores como C3.ai e Microsoft, fornecendo suporte a pesquisadores de classe mundial em várias disciplinas, promete trazer inovação rápida a novos níveis".

"Ao apoiar fortemente pesquisas multidisciplinares e projetos de várias instituições, o C3.ai DTI representa um novo caminho para o desenvolvimento de resultados científicos inovadores, com um impacto positivo na sociedade em um momento de grande necessidade", disse Robert Zimmer, presidente da University of Chicago. "Estou muito satisfeito que a University of Chicago faça parte dessa formidável colaboração entre a academia e a indústria para liderar inovações cruciais com grandes objetivos e urgência".

"A visão do C3.ai DTI é impulsionada pelo reconhecimento da transformação digital como uma ciência e um imperativo científico para este período crucial, aplicável a todos os setores de nossa economia nos setores público e privado, incluindo saúde, educação e saúde pública", disse Farnam Jahanian, presidente da Carnegie Mellon University. "Estamos felizes em participar da construção da estrutura, programa e outras alianças do Instituto. Este é apenas o começo de uma jornada ambiciosa que pode ter um enorme impacto positivo no mundo".

"No MIT, compartilhamos o compromisso do C3.ai DTI em superar as fronteiras da IA, segurança cibernética e campos relacionados, ao mesmo tempo em que construímos em cada consulta uma profunda preocupação com ética, privacidade, equidade e interesse público", disse Rafael Reif, presidente do Massachusetts Institute of Technology. "Neste momento de emergência nacional, estamos orgulhosos de fazer parte desse intenso esforço de aplicação dessas ferramentas sofisticadas para melhor analisar a epidemia do COVID-19 e criar maneiras eficazes de detê-lo. Esperamos acelerar esse trabalho, colaborando com as empresas e instituições da iniciativa e aproveitando a experiência da linha de frente e os dados clínicos de nossos colegas nos hospitais de classe mundial de Boston".

Construindo a Comunidade

No coração do C3.ai DTI, estará o fluxo constante de novas ideias e conhecimentos fornecidos por pesquisas em andamento, professores convidados e pesquisadores, e professores e acadêmicos residentes, muitos dos quais virão de fora das instituições membros. Esse rico ecossistema formará a estrutura fundamental de uma nova ciência da transformação digital.

"Trata-se de inovação global baseada em colaboração multinacional para acelerar o impacto positivo da IA, fornecendo aos pesquisadores acesso a dados do mundo real e a enormes recursos", disse Jim Snabe, presidente da Siemens. "Esse é exatamente o tipo de parceria público-privada multinacional necessária para resolver esse problema crítico".

"Eu não poderia estar mais orgulhoso de nossa associação com a C3.ai e a Microsoft", disse Lorenzo Simonelli, diretor executivo da Baker Hughes. "Esse é exatamente o tipo de liderança necessária para reunir o melhor de nós para atender a essa necessidade crítica".

"Estamos em guerra e devemos vencê-la! Usando todos os meios", disse Jacques Attali, estadista francês. "Este grande projeto organizará a colaboração científica global para acelerar o impacto social da IA e ajudará a vencer esta guerra, usando novas armas, para o melhor da humanidade".

"Nestes tempos difíceis, precisamos, agora mais do que nunca, unir nossas forças com acadêmicos, inovadores e especialistas do setor para propor soluções para problemas complexos. Estou convencido de que a ciência de dados, digital e a IA são uma resposta chave", disse Gwenaëlle Avice-Huet, vice-presidente executiva da ENGIE. "O C3.ai Digital Transformation Institute é um exemplo perfeito do que podemos fazer juntos para melhorar o mundo".

Estabelecendo a nova ciência da transformação digital

O C3.ai DTI concentrará suas pesquisas em IA, aprendizado de máquina (Machine Learning, ML), IoT, Big Data Analytics, fatores humanos, comportamento organizacional, ética e políticas públicas. O Instituto apoiará o desenvolvimento de algoritmos de ML, segurança de dados e técnicas de cibersegurança. A pesquisa do C3.ai DTI analisará novos modelos de operação de negócios, desenvolverá métodos de implementação do gerenciamento de mudanças organizacionais e proteção da privacidade e ampliará o diálogo em torno da ética e das políticas públicas da IA.

O C3.ai Digital Transformation Institute é uma iniciativa de pesquisa que inclui:

-- Prêmios de Pesquisa: até 26 prêmios em dinheiro anualmente, variando de US$ 100.000 a US$ 500.000 cada

-- Recursos de computação: acesso a recursos gratuitos do Azure Cloud e C3 AI Suite

-- Professores visitantes e pesquisadores: US$ 750.000 por ano para apoiar os bolsistas visitantes do C3.ai DTI

-- Desenvolvimento curricular: prêmios anuais aos professores das instituições membros para desenvolver currículos que ensinem o campo emergente da Ciência da Transformação Digital

-- Plataforma de análise de dados: o C3.ai DTI hospedará uma nuvem elástica, big data, desenvolvimento e plataforma operacional, incluindo o C3 AI Suite hospedado no Microsoft Azure, com o objetivo de oferecer suporte à pesquisa, desenvolvimento de currículo e ensino do C3.ai DTI.

-- Programa educacional: US$ 750.000 por ano para apoiar uma conferência anual, relatório anual, boletins, pesquisa publicada e site

-- Alinhamento com a indústria: os parceiros da indústria do C3.ai DTI serão definidos de forma a garantir que as operações do instituto estejam alinhadas às necessidades do setor privado.

-- Código aberto: o C3.ai DTI favorecerá fortemente propostas que prometam publicar suas pesquisas em domínio público.

Para apoiar o Instituto, a C3.ai fornecerá ao C3.ai DTI US$ 57.250 milhões em contribuições em dinheiro nos primeiros cinco anos de operação. A C3.ai e a Microsoft contribuirão com US$ 310 milhões adicionais em espécie, incluindo o uso do C3 AI Suite e os recursos de computação, armazenamento e técnicos do Microsoft Azure para apoiar a pesquisa do C3.ai DTI.

Para saber mais sobre o programa do C3.ai DTI, oportunidades de prêmios e chamada de propostas, visite o site C3DTI.ai.

