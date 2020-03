Número de mortos por coronavírus passa de 2 mil nos EUA

O número de mortos pelo novo coronavírus nos Estados Unidos passou de 2 mil neste sábado, dobrando em três dias, enquanto o total de infectados passou de 120 mil, segundo um balanço da Universidade Johns Hopkins.

No fim do dia, o número de mortes chegou a 2.010, cerca de um quarto delas na cidade de Nova York, região do país mais afetada pelo vírus.

O número de casos confirmados nos Estados Unidos chegou a 121.117 neste sábado, um recorde mundial. A mortalidade no país, no entanto, continua muito inferior à da Itália (mais de 10 mil) e Espanha (cerca de 6 mil).

Convertido no epicentro da epidemia nos Estados Unidos, o estado de Nova York, onde poderá ser decretada quarentena obrigatória, é, de longe, o mais afetado, com mais de 55 mil casos.