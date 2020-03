O número de mortos pelo novo coronavírus nos Estados Unidos passou de 2 mil neste sábado, dobrando em três dias, segundo um balanço da Universidade Johns Hopkins.

No fim do dia, o número de mortes chegou a 2.010, cerca de um quarto delas na cidade de Nova York, região do país mais afetada pelo vírus.

O número de casos confirmados nos Estados Unidos passa de 121 mil.