Chefe da Ferrari acredita que temporada de 2020 da F1 termine em janeiro

O chefe de equipe da Ferrari, Mattia Binotto, acredita que a temporada de Fórmula 1, suspensa antes do início da nova pandemia de coronavírus, pode terminar em janeiro próximo.

A pandemia do Covid-19, que está tendo um grande impacto no calendário esportivo, causou o cancelamento do GP da Austrália, com o qual o campeonato começaria em meados de março, e de Mônaco além do adiamento das demais corridas programadas (Bahrein, Vietnã, China, Holanda, Espanha e Azerbaijão).

"Decidimos dar total liberdade em termos de tempo", disse Binotto ao canal Sky Sport Italia.

"Estamos analisando várias opções: se for adiada uma corrida após a outra, poderemos ter dois ou três GPs em janeiro".

A temporada 2020 só começará no dia 14 de junho no Canadá.

No início desta semana, o diretor-executivo da Fórmula 1, Chase Carey, afirmou que uma temporada com 15 a 18 corridas está sendo estudada, em vez das 22 programadas originalmente.