Espanha interrompe 'atividades não essenciais' após registrar 832 mortos por coronavírus em um dia

(foto: AFP / Josep LAGO)

, segundo país do mundo com mais mortos pelo novo, interromperá todas aspor duas semanas, de 30 de março a 9 de abril, para impedir a disseminação do novo coronavírus, anunciou neste sábado o primeiro-ministro Pedro Sánchez.

A medida reforça o confinamento da população decretado em 14 de março e vigente até 11 de abril, em um país que, neste sábado, registrou 832 mortos pelo novo coronavírus em 24 horas, novo recorde diário.

"Todos os trabalhadores de atividades não essenciais terão que ficar em casa nas próximas duas semanas, como fazem no fim de semana", declarou Sánchez, citando como exemplo o setor da construção, que continuava em atividade, apesar do confinamento.

O premier informou que a medida será aprovada em um conselho extraordinário de ministros neste domingo. Segundo ele, o objetivo é "reduzir ainda mais a mobilidade das pessoas", prevenindo, assim, a expansão da epidemia, e "descongestionar" os hospitais, muitos deles saturados nas áreas mais castigadas do país, como Madri e Catalunha.

Os trabalhadores afetados "continuarão recebendo seu salário normalmente e irão recuperar as horas de trabalho não cumpridas paulatinamente. Estamos enfrentando as horas mais duras, mais tristes, mais amargas", reforçou Sánchez em pronunciamento na TV.



Sinais de estabilização

O aumento do número de mortos caiu 10 pontos percentuais desde quarta-feira, quando foi de 27%. "A doença está se estabilizando", afirmou o diretor do centro de emergências sanitárias, ligado ao Ministério da Saúde, Fernando Simón.

Os casos confirmados do novo coronavírus aumentaram em 8.189 e totalizam 72.248, com um aumento percentual também para baixo.

O número oficial de curados continua subindo com força, como nos últimos dias (31,3% nas últimas 24 horas), e soma 12.285.

"Estamos chegando ao pico da curva que tanto nos preocupa. Algumas áreas do país provavelmente já o estão superando", assinalou Simón, insistindo na pressão que os hospitais continuarão sofrendo.



'Um tsunami total'

Nos hospitais, os profissionais trabalham em condições extremas, principalmente na região de Madri, que concentra quase metade dos mortos (2.757), ou na Catalunha, que superou mil vítimas fatais.

"Isto é um tsunami total", disse à AFP Pablo Rodríguez, radiologista do Hospital da Princesa, em Madri, que espera atender em breve pacientes com Covid-19.

A taxa de mortalidade em Madri é tamanha que a partir de segunda-feira a cidade habilitará um segundo necrotério em uma instalação pública que estava abandonada. O governo local já havia instalado um necrotério em uma pista de patinação de um centro comercial.

Barcelona também irá habilitar esta semana um hospital de campanha de até 2 mil leitos em outro pavilhão de congressos, anunciou o governo regional catalão.

Corredor aéreo para material sanitário

Em nível logístico, o governo tenha conseguir, em um mercado internacional tenso, material de proteção para os profissionais da área da saúde. Também tenta adquirir testes rápidos de diagnóstico, e, neste sábado, o Exército do Ar enviou um avião à China para buscar uma parte, informou o general Miguel Ángel Villarroya.

Patricia Lacruz, diretora geral de Farmácia do Ministério da Saúde, comentou que a Espanha "contratou capacidades de produção" na China e fechou contratos de material sanitário no valor de 628 milhões de euros. Com este dinheiro, serão compradas 659 milhões de máscaras para pacientes e mais de 30 milhões para profissionais, informou.

A companhia aérea espanhola Iberia e o consórcio europeu Airbus criaram um corredor aéreo com a China para trazer à Espanha toneladas de material sanitário.