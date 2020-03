A Espanha, o segundo país do mundo com mais mortes por coronavírus, interromperá todas as "atividades não essenciais" por duas semanas, de 30 de março a 9 de abril, para impedir ainda mais a disseminação do coronavírus, anunciou neste sábado o primeiro-ministro Pedro Sánchez.

A medida reforça o confinamento emitido em 14 de março e entra em vigor até 11 de abril. O presidente disse que a medida será aprovada em um conselho extraordinário de ministros neste domingo, explicando que seu objetivo é "reduzir ainda mais a mobilidade das pessoas" e ajudar a "descongestionar" os hospitais.