Itália supera 10.000 mortes provocadas pelo coronavírus

A Itália superou 10.000 mortes provocadas pelo novo coronavírus neste sábado, com 889 vítimas fatais nas últimas 24 horas, anunciou neste sábado o serviço de Proteção Civil.

Com 10.023 mortos, a Itália é o país com o maior número de óbitos no mundo provocados pela Covid-19. O país registra até o momento 92.472 casos, mas o índice de contágio está em queda: +8,3% na quinta-feira, +7,4% na sexta-feira e +6,9% este sábado.

Na Lombardia, a região mais afetada com quase 40.000 casos e quase 6.000 mortes, o número de pessoas hospitalizadas com sintomas permaneceu quase estável, com 11.152 casos (+15 em 24 horas), bem como o de pacientes em terapia intensiva (1.319, +27 em 24 horas).

"Em nossos hospitais, começamos a respirar com algum alívio, pequeno, mais um alívio. Em todos os serviços de emergência, registramos uma redução (na chegada de pacientes), em alguns é leve, em outros é mais acentuado", disse Giulio Gallera, secretário de saúde da Lombardia.

A região de Emília-Romanha continua sendo a segunda mais afetada, com mais de 12.000 casos, especifica a Proteção Civil.