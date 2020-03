A Itália superou 10.000 mortes provocadas pelo novo coronavírus neste sábado, com 889 vítimas fatais nas últimas 24 horas, anunciou neste sábado o serviço de Proteção Civil.

Com 10.023 mortos, a Itália é o país com o maior número de óbitos no mundo provocados pela Covid-19.

O país registra até o momento 92.472 casos, mas o índice de contágio está em queda: +8,3% na quinta-feira, +7,4% na sexta-feira e +6,9% este sábado.