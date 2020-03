Rússia anuncia fechamento de fronteiras para tentar conter disseminação de Covid

A Rússia vai fechar temporariamente suas fronteiras, a partir de 30 de março, após ver o número de casos de covid-19 crescer aceleradamente na última semana. Neste sábado, autoridades sanitárias do país informaram 228 novos casos de infecção, o maior número de novos casos registrados em um só dia no país. Com isso, a Rússia já registra um total de 1.264 casos confirmados, com quatro mortes atribuídas à doença.



Autoridades russas determinaram o fechamento de todos os postos de controle de veículos, trens e pedestres. A medida também valerá para as fronteiras marítimas e se segue a restrições na circulação dentro do país. A determinação não se aplica a diplomatas russos e motoristas de caminhões de carga, entre outros. Anteriormente, o país já havia determinado a suspensão dos voos voos internacionais, com exceção daqueles que trazem cidadãos russos atualmente no exterior.



Em Moscou, área mais afetada pelo surto no país, foi decretada uma semana de feriado, a partir deste sábado, até o próximo dia 5 de abril. A medida apenas não se aplica a trabalhadores de atividades essenciais, incluindo supermercados e farmácias. Autoridades não descartam a implementação de medidas similares em outras áreas do país.