Rússia fecha totalmente as fronteiras para frear a pandemia

A Rússia fechará totalmente suas fronteiras a partir de segunda-feira para lutar contra a propagação do novo coronavírus, anunciou neste sábado o governo.

De acordo com o decreto do governo, a Rússia "restringirá temporariamente o tráfego" de entrada e saída em todas as passagens de fronteira por estrada, ferroviárias e marítimas a partir de segunda-feira à meia-noite (18H00 de Brasília, domingo).

O decreto foi assinado para "prevenir a entrada em território russo de novas infecções do coronavírus", completa o texto. publicado no site oficial do governo.

A fronteira com Belarus, normalmente aberta e que era atravessada sem controle alfandegário, também permanecerá fechada.

A medida terá algumas exceções e serão autorizados a circular os diplomatas ou cidadãos russos que desejam sair do país em consequência da morte de um parente no exterior.

Os habitantes dos territórios separatistas ucranianos de Donetsk e Lugansk, com nacionalidade russa, também não são afetados pela medida.

A Rússia anunciou na quinta-feira a suspensão de todos os voos, com exceção daqueles para repatriar os cidadãos russos bloqueados no exterior.

Em meados de março o país também fechou as fronteiras aos estrangeiros, exceto os residentes permanentes no país.

Segundo o balanço oficial mais recente, a Rússia registra 1.264 casos de coronavírus, um aumento de 228 nas últimas 24 horas.