A Rússia fechará totalmente suas fronteiras a partir de segunda-feira para lutar contra a propagação do novo coronavírus, anunciou neste sábado o governo.

De acordo com o decreto do governo, a Rússia "restringirá temporariamente o tráfego" de entrada e saída em todas as passagens de fronteira por estrada, ferroviárias e marítimas a partir de segunda-feira à meia-noite (18H00 de Brasília, domingo).