Dezenas de casos de coronavírus em cruzeiro na costa da Austrália

Dezenas de novos casos de coronavírus foram registrados neste sábado entre os 800 passageiros do cruzeiro alemão "Artania", que finalmente poderá atracar em Freemantle, oeste da Austrália, depois de permanecer afastado desde terça-feira.

As autoridades do estado da Austrália Ocidental haviam proibido até agora que o cruzeiro se aproximasse de Freemantle e haviam solicitado que abandonasse as águas australianas para seguir a viagem com destino à África do Sul.

Inicialmente foram diagnosticados sete casos de coronavírus entre os passageiros do cruzeiro, em sua maioria alemães.

Mas o primeiro-ministro do estado, Mark McGowan, anunciou neste sábado que permitiria que o navio atracasse por sua situação "crítica", provocada pelo aumento do número de contágios.

Dezenas de passageiros têm sintomas e os profissionais de saúde que subiram a bordo identificaram 46 casos suspeitos de coronavírus, incluindo um que exige internação.

Dois pacientes já foram retirados e estão no hospital.

Outro cruzeiro, o "Magnifica", deveria sair neste sábado do porto de Freemantle.

Um terceiro navio de cruzeiro, "Vasco da Gama", atracou neste sábado no porto. Os passageiros australianos serão colocados em quarentena e os neozelandeses e britânicos devem ser repatriados para seus países.