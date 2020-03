O novo coronavírus matou 20.000 pessoas na Europa, segundo o balanço realizado pela AFP neste sábado às 11h15, com base em fontes oficiais.

A Europa registra 20.059 mortes, com um total de 337.632 casos registrados. É o continente mais atingido pela pandemia. A Itália, com 9.134 mortes, e a Espanha, com 5.690, são os dois países europeus mais castigados pelo novo coronavírus.