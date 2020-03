Trump: invoquei lei de defesa da produção para que GM produza respiradores

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 27, que invocou a lei de defesa da produção do país para que a General Motors produza respiradores que serão usados durante a pandemia de coronavírus. "Haverá um debate sobre custos com a GM", acrescentou o republicano, em coletiva de imprensa na Casa Branca.



"Não hesitaremos em usar autoridade total para lidar com essa crise", afirmou Trump, depois de dizer que milhões de equipamentos médicos já foram entregues. Segundo o presidente, os EUA receberam 110 mil respiradores adicionais, três vezes o que é produzido anualmente. Ele também disse que a Boeing vai oferecer aeronaves para entrega de suprimentos e que a Apple criou um aplicativo que responde sobre os sintomas do coronavírus.



"Essa é a mobilização mais significativa desde a Segunda Guerra Mundial", disse o assessor de comércio da Casa Branca, Peter Navarro, que estava ao lado de Trump na coletiva.



O líder da Casa Branca declarou, ainda, que conversou com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e que o Reino Unido precisará de respiradores. O republicano defendeu, também, o teste da hidroxicloroquina para tratamento do coronavírus.