Semifinais da Copa da Alemanha são suspensas por coronavírus

As semifinais da Copa da Alemanha de futebol, programadas para o final de abril, foram suspensas devido à pandemia do novo coronavírus, anunciou a Federação Alemã de Futebol (DFB) nesta sexta-feira (27).

Pela penúltima fase da competição, o Bayern de Munique enfrentaria o Eintracht Frankfurt no dia 21 de abril, enquanto o Bayer Leverkusen jogaria com Saarbrücken, da quarta divisão, no dia seguinte.

"Espera-se que a situação atual seja a mesma e que o futebol não seja retomado nas datas dos jogos programados para a Copa", segundo comunicado da DFB.

"O planejamento e a preparação do ponto de vista esportivo não serão possíveis para os clubes", acrescentou a entidade.

As competições de futebol nas três principais divisões da Alemanha foram suspensas até 30 de abril.