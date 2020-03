Trump e Merkel conversam por telefone sobre novo coronavírus e Afeganistão

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversaram por telefone, na manhã desta sexta-feira, 27, sobre os desdobramentos do coronavírus. Segundo comunicado divulgado pelo governo alemão, os dois concordaram em manter contato e promover a cooperação dos países no combate à pandemia.



O comunicado ressalta que os líderes abordaram ainda o processo de negociação de paz no Afeganistão.