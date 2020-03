Balanço da epidemia de Covid-19 no mundo nesta sexta-feira

O novo coronavírus já causou pelo menos 26.621 mortes em todo o mundo desde dezembro, de acordo com um balanço da AFP com base em fontes oficiais até as 19h GMT desta sexta-feira.

Desde o início da epidemia, mais de 572.040 casos de contágio foram registrados em 183 países ou territórios. O número de casos positivos diagnosticados, no entanto, reflete apenas uma parte do número total de infecções devido às diferentes políticas dos diferentes países para diagnosticar os casos. Alguns testam somente pessoas que precisam de hospitalização.

Nas últimas 24 horas, houve 3.328 novas mortes e 66.457 infecções em todo o mundo. Nesse mesmo período, os países que registraram mais mortes foram a Itália, com 969 novas mortes, Espanha (769) e Estados Unidos (345).

O número de mortos na Itália, que registrou sua primeira morte ligada ao vírus no final de fevereiro, é de 9.134. O país já registrou 86.498 infecções. Desde ontem, 969 mortes e 5.959 novas infecções foram registradas. Autoridades italianas consideram que 10.950 pessoas foram curadas.

Depois da Itália, os países mais afetados são Espanha com 4.858 mortes e 64.059 casos; China continental com 3.292 mortes (81.340 casos); Irã, com 2.378 mortes (32.332 casos); e França, com 1.995 mortes (32.964 casos).

A China continental (sem contar Hong Kong e Macau), onde a epidemia eclodiu no final de dezembro, registra um total de 81.340 pessoas infectadas, das quais 3.292 morreram e 74.588 ficaram completamente curadas. Nas últimas 24 horas, foram registrados 55 novos casos e cinco mortes.

Nas últimas 24 horas, África do Sul, Honduras, Venezuela, Nicarágua e Uzbequistão anunciaram as primeiras mortes pela doença. São Cristóval e Nevis diagnosticou os primeiros casos.

Este balanço foi feito com base nos dados das autoridades nacionais compiladas pelos escritórios da AFP e com informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).