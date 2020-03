Papa faz oração pelo fim da pandemia de coronavírus, em Praça São Pedro vazia

O papa Francisco realizou uma oração especial pelo fim da pandemia do novo coronavírus nesta sexta-feira, 27. A celebração ocorreu em uma Praça São Pedro isolada e bloqueada para fiéis. O papa rezou diante do "Crucifixo Milagroso", que foi levado para a Praça São Pedro, no Vaticano, onde ficará exposto por tempo indeterminado.



A iniciativa havia sido anunciada pelo papa no domingo, dia 22, durante o Angelus, quando o sumo pontífice disse: "convido todos a participar espiritualmente através dos meios de comunicação".



A cerimônia foi transmitida ao vivo para o mundo pela Vatican Media e pôde ser acompanhada em vários idiomas pelo site oficial, pelo Facebook Live e pelo YouTube.



O papa fez leituras das Escrituras, orações de súplica e adoração ao Santíssimo Sacramento, e concluiu dando a bênção "Urbi et orbi".



No dia 15 de março, em meio a pandemia que assola o mundo, o sumo pontífice também esteve diante do "Crucifixo Milagroso" e também fez uma oração especial pelo fim dos casos da covid-19.



Pior dia na Itália



O Ministério da Saúde da Itália registrou ao menos 969 mortes por causa do coronavírus na quinta-feira, 26, o maior número desde o início da epidemia no país, e um aumento de 11,9% em relação ao dia anterior (quarta-feira, 25). O balanço divulgado nesta sexta-feira, 27, mostra que, no total, desde o início da epidemia, o país contabiliza 9.134 mortos. (Com agências internacionais).