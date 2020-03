Datas dos Jogos de Tóquio não irão satisfazer a todos, admite presidente da IAAF

O presidente da Federação Internacional de Atletismo (IAAF), Sebastian Coe, afirmou nesta sexta-feira (27) ser difícil para o Comitê Olímpico Internacional (COI) encontrar novas datas para os Jogos de Tóquio-2020, adiados para 2021, que "satisfaçam cada esporte".

"Os diferentes esportes expuseram claramente seus problemas de calendário em momentos particulares do ano. Provavelmente não vamos encontrar uma solução que possa satisfazer a cada esporte", argumentou Coe em declarações aos jornalistas.

"Precisaremos de flexibilidade para os próximos dois anos", afirmou.

Após o anúncio na terça-feira (24) do adiamento dos Jogos de Tóquio para 2021 devido à pandemia do novo coronavírus, o esporte mundial analisa as eventuais mudanças no calendário da próxima temporada para encaixar o evento na capital japonesa.

a IAAF se mostrou disposta a adiar para 2022 o próximo Mundial de Atletismo, agendado para acontecer em Eugene, nos Estados Unidos, em agosto de 2021.

"Há claramente um pedido para que esta decisão seja tomada o quanto antes. Os atletas e as federações precisam de clareza", completou Coe, enquanto o COI e as federações internacionais se reuniram por teleconferência na quinta-feira (26).

"Uma vez tomada a decisão, podermos construir o calendário ao redor dela", continuou Coe.