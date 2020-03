Nova York planeja mais hospitais devido a aumento de mortes por coronavírus

O número de mortes por coronavírus em Nova York aumentou para 519 nesta sexta-feira (27), de acordo com o governador do estado, que anunciou planos de criar mais quatro hospitais temporários para lidar com o dilúvio de pacientes.

O número de mortos subiu de 385 no dia anterior, com Andrew Cuomo dizendo a jornalistas que o estado de Nova York -- o berço da pandemia nos EUA -- possui 44.635 casos confirmados.

"Estamos vendo um aumento significativo nas mortes porque o tempo que as pessoas ficam no respirador está aumentando, e quanto mais aumenta, maior o número de mortes," afirmou o governador.

"Nós acreditamos que vai continuar aumentando. São notícias ruins, notícias trágicas, as piores notícias -- mas também não são notícias inesperadas."

"As boas notícias são que a taxa do aumento de hospitalização está diminuindo," destacou.

Cuomo anunciou a criação de quatro hospitais temporários em grandes instalações em cada bairro.