Comunicado do Business Wire :Diligent

A Diligent anunciou hoje uma nova abordagem mais segura da videoconferência em seus aplicativos de gestão de diretoria - incluindo Diligent Boards para empresas, BoardEffect para organizações sem fins lucrativos e Community by Diligent para escolas e governo local - à medida que as reuniões de diretoria e discussões sensíveis da liderança mudam para um cenário remoto devido à pandemia do COVID-19 e em preparação ao futuro do trabalho.

Diretores e executivos podem participar de reuniões virtuais confidenciais com um clique no conjunto de aplicativos seguros de diretoria da Diligent - atenuando o risco associado ao compartilhamento de links de convite para reuniões com dispositivos não seguros em redes domésticas e contas de e-mail pessoais que podem ser facilmente interceptadas. O acesso a links para reuniões virtuais nas plataformas da Diligent inclui aplicativos de vídeo de ponta como Zoom, WebEx e Go-To-Meeting.

Esta atualização ocorre quando as organizações aumentam a frequência de reuniões confidenciais de diretoria e do comitê para gerenciar a crise do COVID-19, além de se preparar para reuniões trimestrais de diretoria e reuniões anuais com acionistas. À medida que as videoconferências se tornam uma ferramenta de colaboração cada vez mais importante em toda a organização, as empresas exigirão protocolos de segurança avançados para proteger informações confidenciais e sensíveis de reuniões contra vazamentos ou ataques.

A Diligent construiu seu conjunto de aplicativos modernos de governança com estes desafios de segurança em mente e está preparando diretores e executivos da empresa para um futuro de trabalho muito mais virtual. Além de melhorar a experiência do usuário, a funcionalidade aprimorada da videoconferência elimina a responsabilidade de distribuir links de convite para reunião em calendários compartilhados entre dispositivos e em redes pessoais não sofisticadas.

"A governança moderna é crucial nestes tempos sem precedentes. A mudança repentina para reuniões remotas é um grande ajuste, mas também nos prepara para o futuro do trabalho, onde executivos e diretores exigirão melhores ferramentas móveis, mais privadas e seguras", disse Brian Stafford, Diretor Executivo da Diligent. "A Diligent está comprometida em inovar para apoiar nossos clientes. Os membros da diretoria já têm a rotina de entrar em nosso aplicativo para todos os seus materiais. Com a mudança para reuniões virtuais, estamos centralizando as reuniões no Diligent, facilitando a participação dos diretores na videoconferência e ajudando as empresas a distribuir com segurança as informações das reuniões."

A funcionalidade da Diligent para oferecer suporte a reuniões virtuais é construída em seus aplicativos de gestão de diretoria - Boards, BoardEffect e Community - e pode ajudar grandes e pequenas organizações a cooperar, comunicar e gerenciar crises remotamente e com segurança, o que é essencial para impulsionar a governança moderna durante a resposta contínua ao COVID-19. Para saber mais sobre como ativar reuniões virtuais, acesse: https://insights.diligent.com/crisis-management/virtual-meetings-how-to-get-your-board-up-running.

Sobre a Diligent

Diligent está liderando o caminho no gerenciamento moderno. Diligent capacita os líderes para transformar o gerenciamento em uma vantagem competitiva por meio de insights incomparáveis e aplicativos SaaS integrados e altamente seguros, ajudando as organizações a prosperar e resistir no complexo cenário global de hoje. Os aplicativos confiáveis e baseados na nuvem da empresa agilizam o trabalho diário dos comitês e da diretoria, apoiam a colaboração e o compartilhamento seguro de informações em toda a organização, gerenciam os dados subsidiários e fornece os insights e informações que os líderes precisam para reduzir os déficits de gerenciamento e aproveitar novas oportunidades.

Sendo a maior rede global de diretores e executivos corporativos, a Diligent conta com mais de 17.000 organizações e 650.000 líderes em mais de 90 países. Com atendimento ao cliente premiado em todo o mundo, a Diligent atende a mais de 50% da Fortune 1000, 70% da FTSE 100 e 65% da ASX. A Diligent também opera a maior plataforma global para diretorias sem fins lucrativos no BoardEffect e uma plataforma líder para conselhos escolares com a Community by Diligent.

Acesse www.diligent.com para saber como a governança moderna ajuda as organizações a superar e transformar a governança em uma vantagem estratégica.

