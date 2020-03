Solicitantes de refúgio se retiram da fronteira grega

O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, disse nesta sexta-feira (27) que os migrantes se retiraram da fronteira com a Turquia devido ao medo do coronavírus, segundo outras fontes.

"Aparentemente, o campo improvisado criado depois (de 1 de março) foi desmantelado e as pessoas que estavam na fronteira de Evros foram embora", afirmou Mitsotakis em uma reunião do executivo por teleconferência.

O ministro do Interior turco, Suleyman Soylu, disse na quinta-feira que ainda existem 4.600 migrantes esperando na fronteira com Kastanies, conhecida como Pazarkule na Turquia.

Mitsotakis afirmou nesta sexta-feira que essas mudanças não irão alterar os planos da Grécia de reforçar a cerca fronteiriça.

"Podemos ter concluído um capítulo, mas essa batalha continua sem dúvida", disse o primeiro-ministro ao seu gabinete.

Dezenas de milhares de migrantes tentaram chegar à Europa, muitas vezes usando a força e apesar da repressão das forças de segurança gregas, depois que as autoridades de Ancara anunciaram no final de fevereiro que não impediriam as pessoas de tentar a travessia.

Centenas de solicitantes de refúgio chegaram às cinco ilhas gregas próximas da Turquia, onde 36.000 migrantes e refugiados já esperam em campos superlotados e em condições sub-humanas.