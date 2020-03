Navio hospital chega a Los Angeles para aliviar capacidade hospitalar por Covid-19

Um grande navio hospital da Marinha dos Estados Unidos atracou no porto de Los Angeles nesta sexta-feira para aliviar aos hospitais transbordantes do sul da Califórnia diante da nova pandemia de coronavírus.

O USNS Mercy será o maior hospital da região, com 1.000 leitos e salas de cirurgia, e será inicialmente o centro de atendimento de referência para pacientes com outras condições além do Covid-19.

O prefeito Eric Garcetti disse na quinta-feira que o Mercy "ajudará a aliviar o fardo de nossos pronto-socorros e unidades de terapia intensiva para quando os casos de Covid-19 crescerem nas próximas semanas".

O navio, com mais de 800 tripulantes entre médicos e enfermeiros, "liberará leitos valiosos que hoje já estão 80% ou 90% cheios, para poder atender pacientes com Covid-19", acrescentou.

As autoridades portuárias disseram que a presença de Mercy não deve afetar as operações no porto.

O Mercy, um navio-tanque de 894 pés transformado em hospital, possui 15 enfermarias e um banco de sangue de 5.000 unidades.

O governo federal decidiu enviar o Mercy para a Califórnia, a quinta economia do mundo e o estado mais populoso do país, em vez de Washington, também muito afetado, mas menos populoso.

A Califórnia registra mais de 3.000 casos confirmados de coronavírus, com 65 mortes, segundo dados oficiais.

Um navio similar ao Mercy, o USNS Comfort, foi enviado a Nova York, hoje o epicentro da pandemia nos Estados Unidos.

Somente Los Angeles sofreu nove novas mortes e mais de 400 novos casos na quinta-feira. "Se essa taxa de crescimento persistir, em seis dias estaremos onde Nova York está hoje", disse Garcetti.