O primeiro-ministro francês Edouard Philippe anunciou nesta sexta-feira a prorrogação do confinamento na França por mais duas semanas, de terça-feira a 15 de abril, e alertou que esse período poderá ser prorrogado novamente.

"Com a aprovação do presidente da república, anuncio a renovação do período de confinamento por mais duas semanas, a partir da próxima terça-feira, ou seja, até quarta-feira, 15 de abril", disse Philippe após um conselho de ministros.