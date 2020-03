Liga de Diamante adia meetings de Estocolmo, Nápoles e Rabat

Os meetings de atletismo de Estocolmo, Nápoles e Rabat, válidos pelo circuito da Liga de Diamante de atletismo e previstos para o mês de maio, foram adiados devido à pandemia do novo coronavírus, anunciaram os organizadores nesta sexta-feira (27).

O evento na capital sueca seria disputado em 24 de maio, enquanto que em Napoli aconteceria em 28 de maio e na capital marroquina em 31 de maio. Nenhuma data alternativa foi anunciada.

"Foi tomada a decisão após consultar as partes. A expansão do Covid-19, o possível prolongamento das restrições para deslocamentos internacionais e, principalmente, a questão sobre a saúde dos atletas impossibilitam que as competições sejam disputadas como previstas", explicaram os organizadores em comunicado.

Estes adiamentos se somam aos já anunciados de outros três meetings, um no Catar e dois na China, programados inicialmente para abril e início de maio.

Desta forma, a temporada da Liga de Diamante, o circuito de maior prestígio do atletismo, tem adiados os seus seis primeiros eventos.