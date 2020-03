A pandemia de coronavírus levou a economia global a uma recessão e serão necessários recursos maciços para ajudar as nações em desenvolvimento, de acordo com a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

"Está claro que entramos em uma recessão", que será ainda pior do que em 2009 após a crise financeira global, declarou em uma entrevista coletiva virtual.

Com a "parada repentina" da atividade econômica mundial, "nossa estimativa atual das necessidades financeiras gerais dos mercados emergentes é de 2,5 bilhões de dólares", afirmou, alertando que essa é a estimativa "mais baixa".

Mais de 80 países solicitaram assistência de emergência do FMI.