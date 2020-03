Pelo menos 23 casos de coronavírus a bordo de porta-aviões dos EUA

Pelo menos 23 casos do novo coronavírus foram detectados no porta-aviões americano Theodore Roosevelt e as autoridades se preparam para isolar toda a tripulação ao chegar ao porto, relatou a mídia.

No início desta semana, três marinheiros foram evacuados após testarem positivo para o coronavírus, nos primeiros casos relatados em um navio americano em missão.

"Foram descobertos mais casos positivos de COVID-19", informou em comunicado na quinta-feira o chefe de operações navais, o almirante Mike Gilday, sem especificar quantos.

Gilday acrescentou que é esperado que outras pessoas testem positivo entre os mais de 5.000 tripulantes a bordo do porta-aviões, que está em Guam para uma "visita portuária acordada anteriormente".

Nenhum caso é grave e nenhum dos afetados foi hospitalizado, disse o almirante.

O Wall Street Journal afirmou que no momento há "pelo menos 23" casos confirmados e mencionou o secretário naval Thomas Modly ao dizer que as autoridades estão "em processo de submeter 100% da tripulação a testes".

"Durante a visita portuária, o acesso à base será limitado à área do porto para os tripulantes do Roosevelt. Nenhuma equipe de base ou da região entrará no porto", afirmou Modly.

O USS Theodore Roosevelt estava anteriormente em um porto no Vietnã, embora Gilday tenha dito que é difícil vincular os casos com alguma visita específica.