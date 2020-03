EUA ultrapassam China em casos de coronavírus e assumem liderança mundial

Os Estados Unidos ultrapassaram a China e assumiram a liderança mundial em número de casos de infecção pela covid-19, como é conhecida a doença causada pelo novo coronavírus.



Há 85.991 casos confirmados nos EUA, segundo dados compilados pela Universidade Johns Hopkins. O primeiro caso no país - de um homem do Estado de Washington que havia viajado recentemente para Wuhan, na China - foi relatado em 21 de janeiro.



Até então, a China vinha mantendo a liderança de casos, desde que o vírus foi identificado e começou a se espalhar pela nação asiática, em dezembro.



Nova York é o centro da pandemia nos EUA, com 37.802 infecções, respondendo por quase metade do total. Por outro lado, 19 outros estados americanos têm, individualmente, menos de 200 casos confirmados.



A população dos EUA é de cerca de 330 milhões habitantes, que representam uma fração dos 1,4 bilhão de pessoas na China. Fonte: Dow Jones Newswires.