O governo espanhol anunciou nesta sexta-feira que 769 pessoas morreram vítimas de coronavírus nas últimas 24 horas, um recorde no país, que registra um total de 4.858 vítimas fatais e 64.059 casos confirmados.

O balanço de falecidos aumentou 18,8% na comparação com quinta-feira na Espana, o segundo país do do mundo com mais mortes provocadas pela Covid-19.

O número de pessoas curadas subiu para 9.357, 33% a mais que na quinta-feira, segundo o governo.