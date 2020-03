África do Sul anuncia primeiras mortes e mil casos por coronavírus

A epidemia de coronavírus provocou as duas primeiras mortes e superou a barreira de 1.000 casos na África do Sul, anunciou nesta sexta-feira o ministro da Saúde, Zweli Mkhize, no momento em que o país inicia um período de confinamento de três semanas.

"Registramos nossas primeiras mortes por Covid-19. Duas pessoas faleceram na província de Cabo Ocidental" (sudoeste), afirmou Mkhize em um comunicado, no qual informa que o número de casos "supera mil".

Na quinta-feira, o país registrava 927 casos.

Diante da progressão exponencial da doença, o presidente Cyril Ramaphosa impôs aos 57 milhões de habitantes do país um confinamento de três semanas que começou à meia-noite local (19H00 de Brasília, quinta-feira).