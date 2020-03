Macron prepara 'iniciativa importante' com Trump contra a Covid-19

O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou na noite de quinta-feira que está preparando com o dirigente dos Estados Unidos, Donald Trump, e de outros países uma "nova e importante iniciativa" diante da pandemia de coronavírus.

"Discussão muito boa com o @realDonaldTrump. Diante da crise da Covid-19, junto com outros países, estamos preparando para os próximos dias uma nova iniciativa importante", escreveu no Twitter o presidente francês depois de conversar com seu colega americano, sem fornecer detalhes.

A Casa Branca informou que os dois líderes concordam com "a importância de uma cooperação estreita por meio do G7, G20 e P5 (os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU) para ajudar organizações multilaterais, incluindo a Organização Mundial da Saúde, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, para eliminar rapidamente a pandemia e minimizar seu impacto econômico.

Dois encontros internacionais sobre como lidar com a doença foram realizados na quinta-feira: um extraordinário do G20 e uma cúpula europeia.

O novo coronavírus matou mais de 23.000 pessoas em todo o mundo, dois terços delas na Europa, onde quase 275.000 casos foram oficialmente diagnosticados, segundo uma contagem da AFP na noite de quinta-feira.

Os Estados Unidos e a França estão entre os países mais afetados pela epidemia que está se espalhando exponencialmente no território americano, que pode se tornar em breve o novo epicentro da doença.