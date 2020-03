Ministro dos Esportes italiano não crê no retorno do futebol antes de 2 de maio

O ministro dos Esportes da Itália, Vincenzo Spadafora, disse nesta quinta-feira (26) que "duvida muito" que o campeonato italiano de futebol (Série A) seja retomado no início de maio, a menos que seja realizado sem a presença de público.

Na semana passada, o ministro e o presidente da federação italiana de futebol disseram que esperavam o reinício para o fim de semana de 2 de maio.

Mas "as previsões que nos fizeram pensar que poderíamos retomar as competições esportivas no final de abril ou no início de maio foram, eu acho, otimistas demais", disse Spadafora ao canal de televisão Rai 3.

"Duvido muito. O que posso dizer é que, se as condições forem retomadas, certamente será feito a portas fechadas", acrescentou.

"Embora os cientistas não tenham certeza sobre a evolução da epidemia. Temos que adaptar nossas decisões a uma situação em mudança", afirmou Spadafora.

O esporte está parado na Itália desde 3 de abril. A pandemia da Covid-19 matou 8.000 pessoas no país.