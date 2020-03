EUA passa a ser o país com mais casos de coronavírus no mundo

Os Estados Unidos registram agora o maior número de casos do novo coronavírus, segundo dados da Universidade Johns Hopkins e do New York Times.

A Universidade Johns Hopkins informou que o país têm 82.404 casos, enquanto o New York Times divulgou que seriam pelo menos 81.321 pessoas com Covid-19, números que colocam a nação americana acima dos países com o maior número de infecções até então, China (81.285) e Itália (80.539).

Os hospitais americanos relataram estar cada vez mais sobrecarregados com casos de coronavírus, e 40% dos 330 milhões de residentes estão sob ordens de confinamento para impedir a propagação da doença.

Pelo menos 1.178 pessoas morreram por conta da doença nos Estados Unidos, segundo a Johns Hopkins University, incluindo 100 falecimentos no último dia na cidade mais afetada pelo vírus, Nova York.

Embora o total de óbitos seja menor do que em outros países, especialistas dizem que novos diagnósticos positivos mostram que muitos americanos vão morrer, e o número real de infecções pode ser muito maior do que o divulgado oficialmente devido à falta de kits de teste.

A contagem oficial de casos de coronavírus nos Estados Unidos vem dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, que não incluem contagens externas. Na noite de quinta-feira, o CDC computou 68.440 casos.