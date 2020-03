Trump: acho que volta ao trabalho ocorrerá bem rápido nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a mostrar otimismo sobre a possibilidade de a volta ao trabalho ocorrer "bem rápido" em seu país. Durante entrevista coletiva na Casa Branca, Trump disse que no início da próxima semana deve haver muitas informações disponíveis, para se tomar essa decisão.



"Temos de voltar ao trabalho, nosso povo quer trabalhar", afirmou Trump. Segundo ele, datas para esse retorno devem ser anunciadas posteriormente. Em declarações anteriores, o presidente comentou que poderia haver um retorno em etapas, primeiro em áreas com menor circulação da doença. Enquanto isso, ele disse que a população eve seguir as diretrizes das autoridades, mantendo a higiene. "Fiquem em casa, descansem", recomendou.



Questionado sobre o avanço recente dos mercados acionários em Nova York, Trump disse que isso para ele é uma mostra de confiança na resposta de seu governo à crise. "Há grande apoio ao pacote na Câmara dos Representantes", comentou, prevendo aprovação rápida da medida, após agradecer democratas e republicanos pela aprovação nesta semana do pacote trilionário de ajuda para lidar com a situação.



Ele também comentou que a alta forte de hoje nos pedidos de auxílio-desemprego era algo esperado e "não é culpa de ninguém", mas da pandemia.



Trump informou também que continua a haver vários testes em andamento de medicamentos para combater o coronavírus. A vacina, que também é pesquisada, deve demorar "mais de um ano", admitiu.