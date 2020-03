Desembarcam em Miami tripulantes de cruzeiros com sintomas de Covid-19

Treze tripulantes de dois cruzeiros da empresa italiana Costa Cruises que apresentam sintomas de bronquite e pneumonia, coincidentes com a Covid-19, estão desembarcando nesta quinta-feira (26) no porto de Miami, no sul da Flórida, para receber tratamento.

"Após consultas com médicos no barco e agências de saúde locais, estaduais e federais, determinou-se que 13 tripulantes dos dois barcos precisam ser levados a terra firme", informou o porto em um comunicado.

Os doentes foram transferidos ao porto em pequenas embarcações, enquanto os navios de cruzeiro "Costa Magica" e "Costa Favolosa", da Costa Cruises, subsidiária da empresa Carnival, deviam permanecer a não menos de três milhas da costa.

No porto, usando trajes protetores brancos, máscaras, gorros e luvas, membros da Guarda Costeira e do corpo de bombeiros ajudaram a evacuar os doentes e enviá-los a hospitais locais em unidades projetadas para doenças infecciosas.

Seis tripulantes do "Costa Magica" e sete do "Costa Favolosa" serão levados ao longo do dia.

Atualmente, em cada uma das embarcações há cerca de mil pessoas, todas tripulantes, das quais 30 estão doentes com sintomas similares às de gripe. Na falta de testes, nenhum foi examinado para confirmar a infecção pelo Sars-Covid-2, vírus causador da doença.

As embarcações navegaram pelo Caribe desde meados de março, quando os passageiros foram desembarcados nas ilhas caribenhas de Martinica e Guadalupe. Vários deles testaram positivo para o coronavírus após chegarem em terra.

Desde então, os portos do Caribe fecharam as portas aos dois "Costa", que não puderam desembarcar a tripulação. Os barcos estavam ancorados em frente a Miami nesta quinta-feira, mas sem permissão para atracar.