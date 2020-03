ONU reporta primeiras respostas positivas a apelos de cessar-fogo

A ONU informou nesta quinta-feira (26) ter recebido as primeiras respostas positivas ao seu chamado às partes em conflito ao redor do mundo a decretarem um cessar-fogo para permitir uma resposta melhor à pandemia do novo coronavírus.

Especificamente, grupos rebeldes no Camarões e nas Filipinas responderam ao chamado, informou a ONU.

O secretário-geral da organização, António Guterres, fez o pedido na segunda-feira em uma tentativa de proteger os civis, tendo em mente que em países devastados por conflitos como o Iêmen e a Síria, os sistemas de saúde já estão em ruínas e a propagação do patógeno ali poderia ser catastrófica.

No Camarões, duas regiões separatistas - onde principalmente se fala inglês - têm lutado contra o governo deste país, também francófono, em uma guerra de três anos que deixou mais de três mil mortos, muitos deles civis.

O braço armado do Partido Comunista nas Filipinas, que luta contra o governo de Manila, também anunciou um cessar-fogo temporário na terça-feira, segundo a ONU.

"O secretário-geral também espera que isto sirva de exemplo em todo o mundo para silenciar as armas e nos unirmos enquanto enfrentamos a ameaça global da Covid-19", disse o porta-voz Stephane Dujarric.