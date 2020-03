Globo de Ouro relaxa regras em meio à adaptação de Hollywood ao coronavírus

O Globo de Ouro anunciou nesta quinta-feira (26) que mudará suas regras para considerar a participação de produções no prêmio que, assim como outros, se adapta à realidade da pandemia do coronavírus.

A maioria destas premiações, incluindo o Oscar, requer que os filmes sejam exibidos em cinemas de Los Angeles por um tempo mínimo para poder entrar na competição.

No entanto, quando até as salas privadas para exibição foram fechadas por tempo indeterminado na capital do entretenimento e em grande parte do mundo por causa do vírus, a situação exigirá mudanças.

Os filmes que tinham previsto "uma estreia nas salas de cinema" entre o começo da epidemia e o final de abril poderão escolher participar da seleção do Globo de Ouro, inclusive se sua entrada em cartaz for descartada no final, informou a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood (HFPA), que organiza o prêmio.

As produções que irão diretamente às plataformas de streaming, como Netflix, ou que sejam exibidas na televisão durante esse período, também poderão concorrer.

E as sessões exclusivas para o júri que seleciona os filmes, da HFPA, também não serão obrigatórias. Será permitido que eles tenham acesso aos filmes que concorrem durante o confinamento por meio de DVDs ou acessos online.

O Oscar, que normalmente ocorre um ou dois meses depois do Globo de Ouro, ainda não anunciou nenhuma mudança.

Um porta-voz disse que a Academia de Hollywood estava "avaliando todos os aspectos desse cenário incerto e que modificações podem ser necessárias".

"Nos comprometemos a ser rápidos e abertos para discutir o que é melhor para o futuro da indústria, e faremos mais anúncios nos próximos dias".

Outras grandes cerimônias de prêmios contatadas pela AFP disseram que era muito cedo para decidir possíveis mudanças. Ainda assim, pequenas produções já tiveram que ser adaptadas a essa nova realidade.

O festival SXSW, que ocorre em Austin, mas foi cancelado, e serve como etapa classificatória para o Oscar, manteve a sua competição mesmo não podendo exibir nenhuma produção.

Os juízes receberam os filmes e votaram. Os ganhadores nas categorias documentário, animação e curta-metragem continuarão sendo escolhidos para o Oscar.