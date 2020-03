China: aéreas estrangeiras farão só uma viagem por semana ao país

A Administração de Aviação Civil da China, o regulador aéreo do país, afirmou nesta quinta-feira, 26, que iria limitar a frequência de rotas internacionais de passageiros chegando e partindo da nação asiática, a partir deste domingo. Neste momento, as companhias estrangeiras podem manter uma rota semanal para a China, enquanto as companhias aéreas chinesas poderão oferecer uma rota para cada um dos países para os quais oferecem voos de passageiros, informou o órgão.



A administração afirmou que pode reduzir os voos ainda mais, a depender da situação, e pediu que as companhias aéreas enviem seus planos de voo antecipadamente, para aprovação. A China nas últimas semanas tem registrado um aumento nos novos casos de coronavírus entre pessoas que chegam do exterior, enquanto os casos de transmissão doméstica mostram queda sustentada. Autoridades de saúde disseram que não houve infecções locais na terça-feira e na quarta-feira, enquanto foram registrados 114 novos casos importados nos mesmos dois dias. Fonte: Dow Jones Newswires.