O Reino Unido registrou 115 mortes nas últimas 24 horas pelo coronavírus, na primeira vez que o país excedeu 100 mortes diárias, totalizando 578 mortes, informaram autoridades nesta quinta-feira.

Às 14h00 (horário de Brasília), "578 pacientes no Reino Unido que apresentaram resultado positivo para coronavírus morreram", em comparação com 463 no dia anterior, informou o site do governo responsável pela contagem.