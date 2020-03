Comunicado do Business Wire :Moody's Corporation Investor Relations

Moody's Corporation (NYSE: MCO) anunciou hoje que financiará com US$ 1 milhão programas de doações de caridade e outros para apoiar e ajudar a lidar com o impacto imediato e a longo prazo do COVID-19. A Moody's ampliará o apoio a seus parceiros filantrópicos existentes para ajudar pequenas empresas e sistemas de educação e reconfigurar seus programas de voluntariado de funcionários para ajudar as comunidades mais afetadas pela pandemia.

"O COVID-19 causou uma interrupção sem precedentes na saúde e segurança econômica das pessoas em todo o mundo", afirmou o presidente e CEO da Moody's Corporation, Raymond McDaniel. "A Moody's Corporation e seus funcionários estão comprometidos em ajudar organizações que prestam assistência vital e trabalho de recuperação nas comunidades locais durante esse período difícil."

Para ajudar com as necessidades urgentes, a Moody's fornecerá US$ 550.000 em financiamento para ajuda humanitária para apoiar os esforços globais em aliviar a insegurança alimentar, reforçar os sistemas de saúde, comprar suprimentos médicos e apoiar pesquisas focadas em contenção e tratamento. Os fundos também serão distribuídos às organizações envolvidas no trabalho de ajuda direta nas comunidades onde a Moody's atua, incluindo:

-- Global: Fundo de Resposta de SolidariedadeCOVID-19 da Fundação das Nações Unidas apoiando a Organização Mundial da Saúde (OMS) e seus parceiros

-- América do Norte: Equipe Rubicon EUA/Canadá e Fundo de Resposta e Impacto NYC COVID-19

-- América Latina: Direct Relief International

-- EMEA: Médicos Sem Fronteiras e Save the Children

-- APAC: Give2Asia

Esse financiamento se baseia na doação de US$ 50.000 da Moody's para a Give2Asia em janeiro, que ajudou a fornecer aos profissionais de saúde treinamento e equipamento médico para conter a disseminação do COVID-19 na China.

A Moody's também aumentará o apoio a seus parceiros do programa de RSE existentes, comprometendo-se com US$ 450.000 adicionais em doações irrestritas para lidar com o impacto do COVID-19 nas pequenas empresas e nos sistemas educacionais. A empresa também fornecerá aos parceiros recursos com pro bonopara reforçar suas operações e apoiar a transição para programas virtuais.

Além disso, a Moody's instituirá um programa voluntário de funcionário virtual e reconfigurará seu programa Moody's Future Solutions? para permitir que os funcionários continuem seus compromissos com a comunidade, respeitando as diretrizes de distanciamento social. A empresa também designará doações qualificadas de funcionários para organizações sem fins lucrativos que responderem ao COVID-19 por meio do Programa de Presentes Equivalentes.

