Pedidos semanais de seguro-desemprego disparam nos EUA por coronavírus

A pandemia de coronavírus fez disparar o número de pedidos semanais de seguro-desemprego nos Estados Unidos, com um aumento de três milhões, um recorde histórico, informou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira.

Quase 3,3 milhões de pessoas solicitaram o benefício durante a semana que terminou em 21 de março, um aumento de mais de três milhões na comparação com a semana anterior, quando 282.000 novos pedidos foram apresentados.

O maior número anterior de pedidos semanais do subsídio por desemprego era de 695.000 em outubro de 1982.

O aumento exponencial da semana passada acontece durante a crise econômica provocada pela pandemia de coronavírus, que obrigou o fechamento de restaurantes, lojas e hotéis, assim como uma paralisação das companhias aéreas.

Praticamente todos os estados citaram a Covid-19 como causa do crescimento nos pedidos do seguro-desemprego, com fortes impactos nos serviços de alimentos, alojamento, entretenimento e recreação, atendimento médica e transporte.