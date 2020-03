Comunicado do Business Wire :Premier Capital Advisors LLC

A Premier Capital Advisors LLC, empresa de consultoria em investimentos e gestão de investimentos que atende clientes em toda a América Latina e no Caribe, anunciou que ultrapassou o limite de ativos sob sua gestão para ser classificada como uma grande empresa de consultoria e agora está registrada na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA ("SEC").

"Este é um grande marco para celebrar nosso segundo aniversário", disse Simon E. Amich, diretor executivo da Premier Capital Advisors. "Começamos a operar em abril de 2018 com registro no estado da Flórida e estamos orgulhosos de nosso crescimento contínuo e registro na SEC."

A Premier Capital atende clientes particulares e institucionais, oferecendo uma variedade de serviços, que incluem investigar, estruturar e negociar investimentos e disposições, monitorando o desempenho de investimentos e serviços administrativos.

A empresa fornece serviços de execução e custódia por meio da Insigneo Securities LLC e da Pershing LLC do BNY Mellon.

"Buscamos oferecer uma abordagem muito personalizada e focada no atendimento a cada cliente. Nossa primeira prioridade com cada cliente novo é saber quais são seus objetivos, estratégias e perfil de risco individuais por meio de um questionário e entrevista abrangentes", afirmou Amich.

"Usamos essas informações juntamente com nossa pesquisa analítica e compreensão dos mercados para fornecer consultoria personalizada, em um esforço para ajudar os clientes com proteção, crescimento e preservação do capital. A Premier Capital estabeleceu vários canais para uma ampla gama de produtos de investimento e tecnologia de ponta."

Amich possui uma vasta experiência em gestão internacional de patrimônio. Além de atuar como consultor de bancos estrangeiros que operam nos Estados Unidos, Amich ocupou anteriormente o cargo de diretor executivo e chefe de Banco Privado do Hemisfério Ocidental do American Express Bank, Ltd. e presidente/diretor executivo do American Express Bank International.

Anteriormente, atuou como vice-presidente sênior do Lehman Brothers, onde gerenciava um escritório de 70 pessoas que fornecia serviços de corretagem para clientes particulares e institucionais na América Latina.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200326005104/pt/

Sulma Torres info@pcaportfolio.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.