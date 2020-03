China cancela reunião do Conselho de Segurança da ONU

A China, que preside o Conselho de Segurança, cancelou uma reunião nesta quinta-feira na sede da ONU na cidade de Nova York, duramente afetada pela pandemia do coronavírus, e quer estimular "votos por escrito", informaram fontes diplomáticas.

O Conselho não se reúne desde 12 de março devido à pandemia e mantém fortes divergências sobre uma proposta de declaração sobre a crise e a organização de reuniões "virtuais" para votar as resoluções.

As votações do Conselho de Segurança acontecem normalmente com a mão elevada na sede da ONU, onde podem acontecer negociações de último minuto.

Nesta quinta-feira, o Conselho deveria renovar o mandato dos especialistas da ONU responsáveis por examinar as sanções impostas à Coreia do Norte e amplia o mandato da missão de paz na Somália.

Estas votações serão adiadas, afirmou uma fonte diplomática que pediu anonimato.

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, não fechou a sede da organização, mas a cidade de Nova York está sob ordem de confinamento do governador do estado, Andrew Cuomo.

O estado de Nova York é o epicentro da pandemia nos Estados Unidos, com mais de 30.000 contágios.