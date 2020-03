Espanha supera 4.000 mortes por coronavírus e registra mais de 56.000 casos

A pandemia de coronavírus provocou mais 655 mortes na Espanha, país que registra 4.089 vítimas fatais e 56.188 casos confirmados, anunciou nesta quinta-feira o ministério da Saúde em seu balanço diário.

O aumento no número de mortes em 24 horas foi de 19%, menos que na quarta-feira (+27%), quando o país registrou 738 óbitos.

A Espanha é o segundo país do mundo com mais vítimas fatais da Covid-19, atrás apenas da Itália e na frente da China, onde a pandemia teve início.

Metade das mortes no país (2.090) aconteceu na região de Madri, a mais afetada.

Os novos casos confirmados desta quinta-feira são 8.578, 18% a mais que na quarta-feira.

Ao mesmo tempo, o ministério anunciou que 7.015 pessoas foram curadas, 30% a mais que na quarta-feira, e 3.679 pacientes precisaram até o momento de internação em unidades de terapia intensiva (UCI).

A propagação da epidemia nos últimos dias saturaram os hospitais do país, onde os profissionais da área da saúde trabalham em um clima de grande tensão para administrar o fluxo de pacientes.

"As emergências estão sobrecarregadas no momento", afirmou à AFP por telefone Jorge Rivera, porta-voz do hospital de Leganés, perto de Madri.