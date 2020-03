Príncipe Charles, de 71 anos, tem coronavírus

O príncipe Charles, filho mais velho da rainha Elizabeth II e herdeiro do trono britânico, está infectado com coronavírus, informou ontem a assessoria de imprensa da residência oficial. "O príncipe de Gales, de 71 anos, apresenta sintomas leves da covid-19 e está em boa saúde", afirma o comunicado. O herdeiro do trono está confinado com sua mulher, Camila, na residência real em Balmoral, na Escócia.



"Seguindo recomendações médicas e do governo, o príncipe e a duquesa estão agora isolados", informou o comunicado. Os testes foram feitos pelo Serviço Nacional de Saúde (NHS, na sigla em inglês), em Aberdeenshire, na Escócia. Segundo a assessoria, é difícil saber onde Charles foi infectado em razão do número de compromissos que ele teve nas últimas semanas.



Elizabeth II, de 93 anos, e seu marido, o príncipe Philip, de 98 anos, estão no Castelo de Windsor, em Londres, há uma semana.



"Sua majestade, a rainha, está bem de saúde", disse ontem um porta-voz do Palácio de Buckingham, que rejeitou dizer se ela foi testada. "A rainha viu pela última vez o príncipe de Gales brevemente após a audiência do dia 12 e segue todos os conselhos para garantir seu bem-estar."



Os sintomas não impediram Charles de "trabalhar em casa nos últimos dias, como de costume", segundo a residência oficial. Camila, "a duquesa da Cornualha, também foi testada, mas não tem o vírus", informou a assessoria do príncipe.



De acordo com a imprensa britânica, Charles se reuniu no dia 10, em um evento em Londres, com o príncipe Albert de Mônaco, que também está com a covid-19. O Reino Unido tem pelo menos 8 mil casos confirmados de coronavírus e 422 mortes. (Agências Internacionais)