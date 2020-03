Comunicado do Business Wire :Bacardi Limited

A Bacardi, empresa de propriedade familiar, expandiu seu compromisso a países e marcas para ajudar a produzir mais de 267 mil galões (1,1 milhão de litros)de desinfetantes para as mãos, já que a demanda mundial continua a exceder a oferta nos esforços para reduzir o risco da COVID-19. Nesta semana, oito unidades de produção de propriedade da Bacardi nos Estados Unidos, México, França, Inglaterra, Itália e Escócia unem-se aos esforços, após o anúncio da semana passada de que a Bacardi em Porto Rico forneceria álcool para a produção de desinfetantes para as mãos. Nos diversos locais, a Bacardi está redirecionando seu poder de produção, recursos e processos globais para fornecer o álcool tão necessário para o aumento da produção de desinfetantes para as mãos.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20200326005274/pt/

Bacardi Puerto Rico Provides Raw Materials for Hand Sanitizers - Photo Courtesy of Bacardi

A Bacardi também está participando das operações de doação desses produtos a organizações locais e equipes de emergência, bem como a seus funcionários e contratados. Além disso, a empresa está fornecendo álcool a empresas parceiras selecionadas que buscam aumentar sua produção de desinfetantes para as mãos para venda comercial. Essas ações temporárias emergenciais em todas as localidades não afetarão o fornecimento de marcas no portfólio da Bacardi.

"Ao longo da nossa história de 158 anos, enfrentamos muitos desafios e estamos fazendo o mesmo novamente em resposta à COVID-19", disse Jean-Marc Lambert, vice-presidente sênior de operações globais da Bacardi. "Todas as nossas marcas e parceiros envolvidos nesta iniciativa ajudarão as pessoas mais necessitadas a se beneficiarem do fornecimento dos desinfetantes para as mãos. Nosso objetivo é fazer uma diferença efetiva na luta contra a COVID-19."

A lista atual de locais que fornecem apoio imediato ou o farão na próxima semana é:

-- Rum BACARDÍ em Porto Rico - realizou uma parceria com a fabricante porto-riquenha Olein Refinery para fornecer matérias-primas que permitirão a produção de mais de 1,7 milhão de unidades de desinfetantes para as mãos de 10 onças de volume (300 ml). Doou produtos para o Serviço Postal dos Estados Unidos, bombeiros, polícia local e a organização sem fins lucrativos Somos Unidos (United Way);

-- Bacardi Bottling Corporation em Jacksonville, Flórida, USA - planeja ajudar a produzir aproximadamente 23 mil galões (87 mil litros) para a fabricação de 120 mil unidades de desinfetantes para as mãos em garrafas de 25 onças (750 ml) para doação a hospitais, bombeiros e polícia local. Além disso, a equipe fornecerá 7,6 mil galões (29 mil litros) para fabricantes próximos.

-- Rum BACARDÍ em Tultitlán, México - fornecendo mais de 5,2 mil galões (20 mil litros) de álcool ao fabricante vizinho, Grupo Sterk, para ajudar a aumentar a produção de desinfetantes para as mãos em aproximadamente 6,3 mil galões (24 mil litros), dos quais 2,1 mil galões (8 mil litros) serão doados pela Bacardi às comunidades locais em Tultitlán, Arandas e Atotonilco;

-- Vodca GREY GOOSE® em Cognac, França - fornecerá 7,6 mil galões (29 mil litros) de álcool por dia a empresas francesas para aumentar o suprimento de desinfetantes para as mãos em 9,5 mil galões (36 mil litros) para farmácias, hospitais e serviços de emergência locais;

-- Gim BOMBAY SAPPHIRE® em Hampshire, Inglaterra - está ajudando a produzir uma pequena quantidade de desinfetantes para as mãos que será doada a médicos, farmacêuticos e casas de repouso locais;

-- MARTINI em Pessione, Itália - está fornecendo álcool para a produção de mil desinfetantes para as mãos de 7 onças (200 ml) para a comunidade local, a Cruz Vermelha e os serviços de emergência locais;

-- Uísque Blended Scotch DEWAR'S® em Aberfeldy, Escócia - está ajudando a produzir uma pequena quantidade de desinfetantes para as mãos para a Scottish Ambulance Association, entre outros grupos comunitários locais;

-- Kentucky Straight Bourbon ANGEL'S ENVY® em Louisville, Kentucky, EUA - está fornecendo cerca de mil galões (3,8 mil litros) de álcool para a produção de aproximadamente 16 mil garrafas de 8 onças (250 ml) de desinfetantes para as mãos e distribuição gratuita para socorristas e profissionais de saúde.

Todos os desinfetantes para as mãos produzidos em colaboração com a Bacardi contêm mais do que o teor mínimo de álcool recomendado pela Organização Mundial da Saúde para conter a propagação do vírus.

Sobre a Bacardi

A Bacardi Limited conta com um portfólio de mais de 200 marcas e rótulos, entre eles, o rum BACARDÍ®, a vodca GREY GOOSE®, a tequila PATRÓN®, o uísque Blended Scotch DEWAR'S®, o gim BOMBAY SAPPHIRE®, o vermute e os vinhos espumantes MARTINI®, a tequila produzida 100% com agave azul CAZADORES® e outras marcas líderes e emergentes, como o uísque escocês WILLIAM LAWSON'S®, o licor de flor de sabugueiro ST-GERMAIN® e a vodca ERISTOFF®. Fundada há mais de 158 anos em Santiago de Cuba, a Bacardi Limited permanece até hoje uma empresa de propriedade familiar, emprega mais de 7 mil pessoas, opera unidades de produção em 11 países e comercializa suas marcas em mais de 170 países. Bacardi Limited se refere ao grupo de empresas Bacardi, inclusive a Bacardi International Limited. Acesse www.bacardilimited.com ou siga-nos no Twitter, LinkedIn ou Instagram.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200326005274/pt/

Jessica Merz, Diretora de Comunicação Corporativa Global, jmerz@bacardi.com Andrew Carney, Diretor de Comunicação Corporativa Global, acarney@bacardi.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.